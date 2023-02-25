24 Канал подготовил 4 действенных лайфхака, которые помогут быстро и дешево очистить раковину от загрязнений.

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4 лайфхаки, как дешево почистить раковину

Подчеркнем, что действие любого средства зависит от причины и тяжести загрязнения. Поэтому в каждом случае может быть эффективным тот или иной лайфхак. Кроме того, иногда следует воспользоваться несколькими советами.

Раствор с содой

О таком лайфхаке знали еще наши бабушки. Они использовали соду в качестве вспомогательного вещества не только в кулинарии, но в быту.

Чтобы прочистить раковину, смешайте соду с уксусом. Они образуют вещество, которое будет шипеть. После чего вылейте раствор в раковину. Важно соблюдать осторожность и не делать слишком концентрированную смесь, чтобы не повредить трубы.

Кроме этого, можно всыпать 3 – 4 ложки соды сразу в раковину. Затем влить горячую воду и подождать несколько минут. В случае необходимости следует повторить действие.



Как очистить раковину с помощью соды / Фото Canva

Средство для мытья посуды

Если загрязнение в раковине незначительное, можно использовать средство для мытья посуды. Поскольку он способен очистить трубы от частиц жира в раковине.

Следует залить такое средство несколько раз. После этого открыть горячую воду из крана. Это приведет к образованию пены, которая очистит загрязненные трубы.



Как очистить раковину с помощью средства для мытья посуды / Фото Canva

Вантуз

В сложных случаях трубы можно очистить с помощью вантуза. Такой инструмент не труден в применении, однако достаточно действенный.

Перед использованием вантуза следует наполнить раковину на треть горячей водой. Тогда установите инструмент в сливное отверстие и выполните энергичные движения, имитируя нанос.

Различные специальные средства

Существуют различные средства, предназначенные для очищения раковины. Они содержат мощные химические вещества, расщепляющие источник грязи.

С такими средствами следует соблюдать осторожность и наносить их в защитных перчатках и маске. Поскольку часто химические вещества обладают резким и неприятным запахом, что может вызвать аллергию у чувствительных людей.



Советы, как очистить раковину / Фото Canva