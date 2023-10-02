Чи можна зберігати мед в підвалі: вичерпна відповідь

Мед – це дуже корисний продукт для людини, адже природного походження. Відповідно, люди часто купують в холодні пори пору, щоб поповнювати запаси вітамінів.

У вулику мед може зберігатися сотні років, бо це його природне середовище. А от у домашніх умовах цей продукт простоїть до двох років. Тому що через світло й тепло він втрачає згодом свої корисні властивості. Де і як правильно зберігати мед – розкаже 24 Канал.

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Найкраще місце для зберігання меду

Під час пошуку місця для зберігання меду, варто пам'ятати, що цей продукт псується в теплі. Особливо – біля плити й батарей. Також це стосується сонячних променів, бо вони вбивають у ньому всі корисні речовини. Тож підвіконня – не варіант. Найкраще природній продукт стоїть за температури +1-6, у підвалі чи коморі.

Тож темне та прохолодне місце – це те, що потрібно для тримання меду. Має значення вологість повітря, щоб вона не перевищувала 75%. Хоча кожен вид меду має свої вимоги: наприклад, з акації добре реагує на вологу, а ось падевий – псується, якщо вологість перевищує 60%.

Також можете покласти мед в комору за температури +5-15, тільки не зберігайте його з хімічними зсобами та приправами. Якщо у вас немає комори, фахівці радять тримати мед на полиці темної шафи.

У холодильнику мед не рекомендується зберігати, бо він там кристалізується швидше. А ще – втрачаються корисні речовини. Кімнатна температура підходить такому продукту на багато більше.

У чому мед зберігається найдовше

Найкраще – зберігати мед в посуді з глини, скла або емальованої сталі. Категорично не підійдуть бляшані банки або місткості, виготовлені з міді чи цинку. Тому що вони окислюються й мед починає псуватися.

Важливо знати, що посуд для зберігання меду має бути повністю герметичним. Так, ви вбережете продукт від сторонніх запахів і вологи. Простий та доступний варіант – банка зі скла, якапластмасовою чи металевою кришкою. Перед тим місткість треба ретельно помити й витерти насухо. Також у жодному разі не змішуйте старий мед зі свіжим, бо почнеться бродіння.

Часто мед продають у пластиках і люди його продовжують тримати в такому вигляді. Утім, довго так робити не варто, максимум до року. Тому що потім мед втратить корисні властивості.