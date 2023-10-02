В улье мед может храниться сотни лет, потому что это его природная среда. А вот в домашних условиях этот продукт простоит до двух лет. Потому что из-за света и тепла он теряет впоследствии свои полезные свойства. Где и как правильно хранить мед – расскажет 24 Канал.

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Лучшее место для хранения меда

При поиске места для хранения меда следует помнить, что этот продукт портится в тепле. Особенно – у плиты и батарей. Также это касается солнечных лучей, потому что они убивают в нем все полезные вещества. Так что подоконник – не вариант. Лучше всего природный продукт стоит при температуре +1-6, в подвале или амбаре.

Темное и прохладное место – это то, что нужно для содержания меда. Имеет значение влажность воздуха, чтобы она не превышала 75%. Хотя каждый вид меда имеет свои требования: например, из акации хорошо реагирует на влагу, а вот падевый – портится, если влажность превышает 60%.

Также можете положить мед в амбар при температуре +5-15, только не храните его с химическими средствами и приправами. Если у вас нет амбара, специалисты советуют держать мед на полке темного шкафа.

В холодильнике мед не рекомендуется хранить, потому что он там кристаллизуется быстрее. А еще – теряются полезные вещества. Комнатная температура подходит такому продукту гораздо больше.

В чем мед хранится дольше всего

Лучше всего хранить мед в посуде из глины, стекла или эмалированной стали. Категорически не подойдут жестяные банки или емкости, изготовленные из меди или цинка. Потому что они окисляются и мед начинает портиться.

Важно знать, что посуда для хранения меда должна быть полностью герметичной. Так, вы защитите продукт от посторонних запахов и влаги. Простой и доступный вариант – банка из стекла, которая хорошо закрывается пластмассовой или металлической крышкой. Перед тем емкость нужно тщательно помыть и вытереть насухо. Также ни в коем случае не смешивайте старый мед со свежим, потому что начнется брожение.

Часто мед продают в пластиках и люди его продолжают держать в таком виде. Впрочем, долго в таком виде он не простоит, максимум до года. Потому что потом мед потеряет полезные свойства.