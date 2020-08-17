Успішний телеведучий та блогер Нікіта Добринін 12 серпня відсвяткував весілля з обраницею з проєкту "Холостяк" Дашею Квітковою. Тепер новоспечене подружжя ділиться з прихильниками деталями підготовки. Нікіта вже встиг розповісти, як чоловіки можуть допомогти коханим в організації весілля.

Весілля – це завжди особливий день для закоханої пари, підготовка до якого триває щонайменше декілька місяців. Нікіта Добринін і Даша Квіткова готувалися до цієї миті понад пів року. Через пандемію коронавірусу свято довелося перенести, виникло багато труднощів, проте закохані не засмучувалися і вірили, що омріяне весілля відбудеться зовсім скоро. Зірковий наречений на особистій інстаграм-сторінці дав декілька порад для чоловічої аудиторії своїх підписників, де розповів, у яких питаннях вони можуть допомогти другим половинкам під час організації зворушливого дня.

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Для наречених весілля – це не лише один із найважливіших днів у житті, а й величезний стрес. Оскільки організація – це дуже непроста справа, то чоловікам не варто залишати коханих наодинці та розділити усі необхідні задачі. Звісно, що добре, коли є можливість віддати усі питання на вирішення організаторам, проте якщо такої змоги нема, то скористайтеся наступними порадами.

Як чоловіки можуть допомогти в організації весілля

Просіть детальні інструкції

Просіть кохану давати максимально точні доручення. Наприклад, не просто "знайти зал для святкування", а в якому районі має бути цей зал, на яку кількість готей розрахований, в якому стилі тощо.

Візьміть частину обов'язків на себе

Вам варто сісти та скласти список усіх справ, які необхідно вирішити, і розділити їх відповідно до того, хто в чому краще розбирається і хто що знає у тій чи іншій темі. Наприклад, чоловікам легше визначитися з орендою весільного транспорту, а жінкам – з вибором дизайну приміщення чи кольором запрошень.

Будьте самостійними

Деякі організаційні питання вимагатимуть від вас рішень та дій. Наприклад, пошуки та вибір костюма, акуратний зовнішній вигляд та холостяцька вечірка.

Пропонуйте альтернативні варіанти

Якщо вам щось не подобається, то варто не лише висловити свою думку, а й допомогти підібрати варіант, який влаштує вас обох.

Заздалегідь затвердіть список гостей

Щоб уникнути проблем щодо кількості місць та бюджету, варто визначитися із усіма гостями та розділити їх на три категорії: спільні знайомі, родичі та персональні гості з боку нареченої та нареченого.

Підбадьорюйте кохану

Протягом підготовки до весілля наречені нервуються та переживають. Саме тому вам необхідний періодичний відпочинок у всій цій весільній метушні. Запросіть кохану в ресторан, влаштуйте романтичний вечір вдома.

Зробіть обраниці приємний сюрприз

Оскільки весілля закохані планують разом, то сюрприз має бути несподіваним. Таким чином ви не просто допоможете в організації важливого дня, а й придумаєте для обраниці спеціальний подарунок.