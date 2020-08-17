Як чоловіки можуть допомогти в організації весілля: Нікіта Добринін поділився корисними порадами
Успішний телеведучий та блогер Нікіта Добринін 12 серпня відсвяткував весілля з обраницею з проєкту "Холостяк" Дашею Квітковою. Тепер новоспечене подружжя ділиться з прихильниками деталями підготовки. Нікіта вже встиг розповісти, як чоловіки можуть допомогти коханим в організації весілля.
Весілля – це завжди особливий день для закоханої пари, підготовка до якого триває щонайменше декілька місяців. Нікіта Добринін і Даша Квіткова готувалися до цієї миті понад пів року. Через пандемію коронавірусу свято довелося перенести, виникло багато труднощів, проте закохані не засмучувалися і вірили, що омріяне весілля відбудеться зовсім скоро. Зірковий наречений на особистій інстаграм-сторінці дав декілька порад для чоловічої аудиторії своїх підписників, де розповів, у яких питаннях вони можуть допомогти другим половинкам під час організації зворушливого дня.
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Для наречених весілля – це не лише один із найважливіших днів у житті, а й величезний стрес. Оскільки організація – це дуже непроста справа, то чоловікам не варто залишати коханих наодинці та розділити усі необхідні задачі. Звісно, що добре, коли є можливість віддати усі питання на вирішення організаторам, проте якщо такої змоги нема, то скористайтеся наступними порадами.
Як чоловіки можуть допомогти в організації весілля
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Просіть детальні інструкції
Просіть кохану давати максимально точні доручення. Наприклад, не просто "знайти зал для святкування", а в якому районі має бути цей зал, на яку кількість готей розрахований, в якому стилі тощо.
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Візьміть частину обов'язків на себе
Вам варто сісти та скласти список усіх справ, які необхідно вирішити, і розділити їх відповідно до того, хто в чому краще розбирається і хто що знає у тій чи іншій темі. Наприклад, чоловікам легше визначитися з орендою весільного транспорту, а жінкам – з вибором дизайну приміщення чи кольором запрошень.
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Будьте самостійними
Деякі організаційні питання вимагатимуть від вас рішень та дій. Наприклад, пошуки та вибір костюма, акуратний зовнішній вигляд та холостяцька вечірка.
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Пропонуйте альтернативні варіанти
Якщо вам щось не подобається, то варто не лише висловити свою думку, а й допомогти підібрати варіант, який влаштує вас обох.
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Заздалегідь затвердіть список гостей
Щоб уникнути проблем щодо кількості місць та бюджету, варто визначитися із усіма гостями та розділити їх на три категорії: спільні знайомі, родичі та персональні гості з боку нареченої та нареченого.
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Підбадьорюйте кохану
Протягом підготовки до весілля наречені нервуються та переживають. Саме тому вам необхідний періодичний відпочинок у всій цій весільній метушні. Запросіть кохану в ресторан, влаштуйте романтичний вечір вдома.
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Зробіть обраниці приємний сюрприз
Оскільки весілля закохані планують разом, то сюрприз має бути несподіваним. Таким чином ви не просто допоможете в організації важливого дня, а й придумаєте для обраниці спеціальний подарунок.