Успешный телеведущий и блогер Никита Добрынин 12 августа отпраздновал свадьбу с избранницей из проекта "Холостяк" Дашей Квитковой. Теперь новоиспеченные супруги делятся со сторонниками деталями подготовки. Никита уже успел рассказать, как мужчины могут помочь любимым в организации свадьбы.

Свадьба – это всегда особенный день для влюбленной пары, подготовка к которому длится по меньшей мере несколько месяцев. Никита Добрынин и Даша Квиткова готовились к этому мгновению более полугода. Из-за пандемии коронавируса праздник пришлось перенести, возникло много трудностей, однако влюбленные не расстраивались и верили, что желаемая свадьба состоится совсем скоро. Звездный жених на личной инстаграм-странице дал несколько советов для мужской аудитории своих подписчиков, где рассказал, в каких вопросах они могут помочь вторым половинкам во время организации трогательного дня.

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Для невест свадьба – это не только один из самых важных дней в жизни, но и огромный стресс. Поскольку организация – это очень непростое дело, то мужчинам не стоит оставлять любимых наедине и надо разделить все необходимые задачи. Конечно, хорошо, когда есть возможность отдать все вопросы на решение организаторам, однако если такой возможности нет, то воспользуйтесь следующими советами.

Как мужчины могут помочь в организации свадьбы

Просите подробные инструкции

Просите любимую давать максимально точные поручения. Например, не просто "найти зал для празднования", а в каком районе должен быть этот зал, на какое количество готей рассчитан, в каком стиле и тому подобное.

Возьмите часть обязанностей на себя

Вам стоит сесть и составить список всех дел, которые необходимо решить, и разделить их в соответствии с тем, кто в чем лучше разбирается и кто что знает в той или иной теме. Например, мужчинам легче определиться с арендой свадебного транспорта, а женщинам – с выбором дизайна помещения или цветом приглашений.

Будьте самостоятельными

Некоторые организационные вопросы потребуют от вас решений и действий. Например, поиски и выбор костюма, аккуратный внешний вид и холостяцкая вечеринка.

Предлагайте альтернативные варианты

Если вам что-то не нравится, то стоит не только высказать свое мнение, но и помочь подобрать вариант, который устроит вас обоих.

Заранее утвердите список гостей

Чтобы избежать проблем по количеству мест и бюджета, стоит определиться со всеми гостями и разделить их на три категории: общие знакомые, родственники и персональные гости со стороны невесты и жениха.

Подбадривайте любимую

В течение подготовки к свадьбе невесты нервничают и переживают. Именно поэтому вам необходим периодический отдых во всей этой свадебной суеты. Пригласите любимую в ресторан, устройте романтический вечер дома.

Сделайте избраннице приятный сюрприз

Поскольку свадьбу влюбленные планируют вместе, то сюрприз должен быть неожиданным. Таким образом вы не просто поможете в организации важного дня, но и придумаете для избранницы специальный подарок.