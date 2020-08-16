Звездная пара проекта "Холостяк" Даша Квиткова и Никита Добрынин 12 августа отпраздновали громкую свадьбу. Молодые устроили роскошный праздник на берегу Днепра, а теперь показали, как выбирали свадебный букет накануне церемонии.

Свадьба Никиты и Даши была одним из самых ожидаемых событий года в украинском шоу-бизнесе. Поклонники с нетерпением стремились увидеть праздник героев проекта "Холостяк". Теперь новоиспеченные супруги на личных мнстаграм-страницах делятся деталями подготовки и романтическими кадрами с самого празднования.

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Праздник молодоженов до сих пор обсуждает вся страна, однако не менее интересным является закулисье. Многие поклонники стремятся узнать, как происходила подготовка к торжественному мгновению, какие трудности возникали и о впечатлениях, оставшихся после празднования.

На своем аккаунте телеведущий опубликовал атмосферный ролик, где показал, как за день до свадьбы он вместе с Дашей выбирал букет для невесты и бутоньерку для жениха. Пара посетила один из цветочных бутиков Киева и выбрала оригинальные цветы, которые бы подходили к декору и стилизации праздника.

Свадебный букет получился очень нежным и изысканным, а красивая бутоньерка гармонично сочеталась с ним. Влюбленные выглядят невероятно счастливыми в ожидании особого дня.

Знаю, среди моих подписчиков много тех, кто уже сыграл свадьбу. Вы помните, как проходил ваш день накануне свадьбы?

– спросил Добрынин.