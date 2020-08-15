12 августа пара 9 сезона шоу "Холостяк" Никита Добрынин и Даша Квиткова сыграли пышную свадьбу. Жених подготовил для любимой особый сюрприз, он посвятил ей песню, которую исполнил на сцене перед гостями.

Звездная свадьба состоялась еще три дня назад на берегу Днепра в элитном столичном заведении. Несмотря на то, что Даша Квиткова и Никита Добрынин делились фото и видео с церемонии и празднования в сети, в интервью СТБ пара раскрыла новые подробности торжества. Как выяснилось, телеведущий подготовил для любимой романтический сюрприз. Он написал для жены песню об истории их чувств.

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Никита Добрынин, который привык к вниманию публики, признался, что перед выходом на сцену очень волновался, ведь впервые пел в целом. Написать песню для Даши Квитковой ему помог друг-музыкант. К сюрпризу он готовился тщательно, ведь записывал композицию на студии и переслушивал много раз.

Мне хотелось подарить Даше песню, даже несмотря на то, что я не певец и не владею супервокальними данными. Я очень волновался. И когда записывал, и когда слушал ее, и, особенно, когда сегодня пел на сцене,

– поделился эмоциями Добрынин.

Даша была потрясена подарком любимого. Девушка рассказала, что о сюрпризе догадывалась, однако даже надеяться не могла, что это будет песня, написанная для нее. Никита постоянно исчезал, и тогда она заподозрила, что ее ждет приятная неожиданность на свадьбе. Однако скрывать свои наблюдения невеста не стала и откровенно призналась, что никакого сюрприза для любимого в ответ не готовит.

"Я знала, что Никита готовит для меня какой-то сюрприз, но что именно – это тайна. Он постоянно исчезал. Я его еще просила: "Никита, давай, чтобы не было так, что ты мне приготовил сюрприз, а я тебе – нет", – вспомнила блогерша.

Молодожены сих пор не могут поверить своему счастью и признаются, что свадьба превзошла их ожидания и получилась значительно лучшей. На празднике было 70 гостей и молодоженам очень приятно, что все их друзья и близкие смогли приехать

"Если честно, я до сих пор не могу поверить, что все это происходит на самом деле. Столько внимания, столько поздравлений. Мне хочется, чтобы меня кто-то ущипнул, чтобы я мог окончательно убедиться, что это все не сон", – отметил Никита Добрынин.



Свадьба Никиты Добрынина и Даши Квитковой / Фото Instagram / @nikitadobrynin