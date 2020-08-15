12 серпня пара 9 сезону шоу "Холостяк" Нікіта Добринін та Даша Квіткова зіграли пишне весілля. Наречений підготував для коханої особливий сюрприз, він присвятив їй пісню, яку виконав на сцені перед гостями.

Зіркове весілля відбулось ще три дні тому на березі Дніпра в елітному столичному закладі. Попри те, що Даша Квіткова та Нікіта Добринін ділилися фото та відео з церемонії та святкування у мережі, в інтерв'ю для СТБ пара розкрила нові подробиці торжества. Як з'ясувалось, телеведучий підготував для коханої романтичний сюрприз. Він написав для дружини пісню про історію їхніх почуттів.

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Нікіта Добринін, який звик до уваги публіки, зізнався, що перед виходом на сцену дуже хвилювався, адже вперше співав назагал. Написати пісню для Даші Квіткової йому допоміг друг-музикант. До сюрпризу він готувався ретельно, адже записував композицію на студії та переслуховував багато разів.

Мені хотілося подарувати Даші пісню, навіть незважаючи на те, що я не співак і не володію супервокальними даними. Я дуже хвилювався. І коли записував, і коли слухав її, і, особливо, коли сьогодні співав на сцені,

– поділився емоціями Добринін.

Даша була приголомшена подарунком коханого. Дівчина розповіла, що про сюрприз здогадувалась, проте навіть сподіватись не могла, що це буде пісня, написана для неї. Нікіта постійно зникав, і тоді вона запідозрила, що на неї чекає приємна несподіванка на весіллі. Проте приховувати свої спостереження наречена не стала й відверто зізналась, що жодного сюрпризу для коханого у відповідь не готує.

"Я знала, що Нікіта готує для мене якийсь сюрприз, але що саме – це була таємниця. Він постійно зникав. Я його ще просила: "Нікіто, давай, щоб не було так, що ти мені приготував сюрприз, а я тобі – ні", – пригадала блогерка.

Молодята досі не можуть повірити своєму щастю й зізнаються, що весілля перевершило їхні сподівання і вийшло значно кращим. На святі було 70 гостей, і нареченим дуже приємно, що всі їхні друзі та близькі змогли приїхати.

"Якщо чесно, я досі не можу повірити, що все це відбувається насправді. Стільки уваги, стільки привітань. Мені хочеться, щоб мене хтось ущипнув, щоб я міг остаточно переконатися, що це все не сон", – наголосив Нікіта Добринін.



Весілля Нікіти Добриніна і Даші Квіткової / Фото Instagram / @nikitadobrynin