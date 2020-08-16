Зіркова пара проєкту "Холостяк" Даша Квіткова та Нікіта Добринін 12 серпня відсвяткували гучне весілля. Наречені влаштували розкішне свято на березі Дніпра, а тепер показали, як обирали весільний букет напередодні церемонії.

Весілля Нікіти та Даші було однією із найочікуваніших подій року в українському шоу-бізнесі. Прихильники з нетерпінням прагнули побачити свято героїв проєкту "Холостяк". Тепер новоспечене подружжя на особистих інстаграм-сторінках ділиться деталями підготовки та романтичними кадрами із самого святкування.

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Свято молодят досі обговорює вся країна, проте не менш цікавим є закулісся. Багато прихильників прагнуть дізнатися, як відбувалася підготовка до урочистої миті, які труднощі виникали та про враження, що залишилися після святкування.

На своєму акаунті телеведучий опублікував атмосферний ролик, де показав, як за день до весілля він разом із Дашею вибирав букет для нареченої та бутоньєрку для нареченого. Пара відвідала один із квіткових бутиків Києва та обрала оригінальні квіти, які б пасували до декору та стилізації свята.

Весільний букет вийшов дуже ніжним та вишуканим, а красива бутоньєрка гармонійно поєднувалася із ним. Закохані виглядають неймовірно щасливими в очікуванні особливого дня.

Знаю, серед моїх підписників є багато тих, хто вже зіграв весілля. Ви пам'ятаєте, як проходив ваш день напередодні весілля?

– запитав Добринін.