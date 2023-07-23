Грошове дерево принесе в дім удачу, якщо підживити його цим

Люди вірять, що грошове дерево приваблює щастя та достаток. Тому й з радістю купують його для свого дому.

Усім неприємно, коли рослини починають сохнути або в'янути. Хочеться, щоб вони залишались здоровими та мали привабливий зовнішній вигляд. Чим підживити грошове дерево – розкаже 24 Канал.

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Чим удобрити грошове дерево

Бананова шкірка – те, що ви шукали. Щоб підживити землю навколо товстянки треба покласти свіжу шкірку біля стовбура. Зверху трішки присипаємо ґрунтом. Орієнтовно впродовж 2 тижнів, вона повинна розкластись, отже – рослина отримає поживні речовини.

Зі шкірки можна приготувати настій: миємо її та ставимо у банку, заливаємо теплою водою. Хай настоюється 5 днів. Суміш варто процідити та розвести у пропорції 1:1. Використовуємо, розводячи 1 ложку в літрі води раз в 14 днів.



Бананова шкірка / Фото "Новини Ніжина"

Не обійтися тут і без яєчної шкаралупи. Вистачить 1 столової ложки, яку слід подрібнити в порошок в блендері чи кавомолці. Потім змішуємо її із землею. Удобрювати потрібно 1 раз у тиждень.



Яєчна шкаралупа / Фото "Центр ідей"

Цукор забезпечує рослини енергією. Потрібно розвести 1 столову ложку речовини в літрі теплої води. Повністю розчиніть та можете поливати. Завдяки глюкозі, рослини будуть швидше рости та розвиватись. Адже їм вистачатиме корисних елементів.



Цукор / Фото Shuba.life

Ви напевно не здивуєтесь, якщо дізнаєтесь, що сухі дріжджі – це прекрасне добриво. Завдяки йому грошове дерево отримає "нове дихання". Воно не буде в'янути та листки блищатимуть.



Сухі дріжджі / Фото Кондитерська "Два зайці"