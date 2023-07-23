Всем неприятно, когда растения начинают сохнуть или увядать. Хочется, чтобы они оставались здоровыми и имели привлекательный внешний вид. Чем подкормить денежное дерево – расскажет 24 Канал.

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Чем удобрить денежное дерево

Банановая кожура – то, что вы искали. Чтобы подкормить землю вокруг толстянки, надо положить свежую кожуру возле ствола. Сверху немного присыпаем грунтом. Ориентировочно в течение 2 недель она должна разложиться, следовательно – растение получит питательные вещества.

Из кожуры можно приготовить настой: моем и ставим в банку, заливаем теплой водой. Пусть настаивается 5 дней. Смесь следует процедить и развести в пропорции 1:1. Используем, разводя 1 ложку в литре воды раз в 14 дней.



Банановая кожура / Фото "Новости Нежина"

Не обойтись здесь и без яичной скорлупы. Достаточно 1 столовой ложки, которую следует измельчить в порошок в блендере или кофемолке. Затем смешиваем ее с землей. Удобрять нужно 1 раз в неделю.



Яичная скорлупа / Фото "Центр идей"

Сахар обеспечивает растения энергией. Необходимо развести 1 столовую ложку вещества в литре теплой воды. Полностью растворите и можете поливать. Благодаря глюкозе растения будут быстрее расти и развиваться. Ведь им будет хватать полезных элементов.



Сахар / Фото Shuba.life

Вы наверняка не удивитесь, если узнаете, что сухие дрожжи – это прекрасное удобрение. Благодаря ему денежное дерево получит "новое дыхание". Оно не будет увядать и листья будут блестеть.



Сухие дрожжи / Фото Кондитерская "Два зайца"