Усім неприємно, коли рослини починають сохнути або в'янути. Хочеться, щоб вони залишались здоровими та мали привабливий зовнішній вигляд. Чим підживити грошове дерево – розкаже 24 Канал.
Дієво Зникнуть назавжди: топ-3 засоби від черв'яків у гороху
Чим удобрити грошове дерево
Бананова шкірка – те, що ви шукали. Щоб підживити землю навколо товстянки треба покласти свіжу шкірку біля стовбура. Зверху трішки присипаємо ґрунтом. Орієнтовно впродовж 2 тижнів, вона повинна розкластись, отже – рослина отримає поживні речовини.
- Зі шкірки можна приготувати настій: миємо її та ставимо у банку, заливаємо теплою водою. Хай настоюється 5 днів. Суміш варто процідити та розвести у пропорції 1:1. Використовуємо, розводячи 1 ложку в літрі води раз в 14 днів.
Бананова шкірка / Фото "Новини Ніжина"
Не обійтися тут і без яєчної шкаралупи. Вистачить 1 столової ложки, яку слід подрібнити в порошок в блендері чи кавомолці. Потім змішуємо її із землею. Удобрювати потрібно 1 раз у тиждень.
Яєчна шкаралупа / Фото "Центр ідей"
Цукор забезпечує рослини енергією. Потрібно розвести 1 столову ложку речовини в літрі теплої води. Повністю розчиніть та можете поливати. Завдяки глюкозі, рослини будуть швидше рости та розвиватись. Адже їм вистачатиме корисних елементів.
Цукор / Фото Shuba.life
Ви напевно не здивуєтесь, якщо дізнаєтесь, що сухі дріжджі – це прекрасне добриво. Завдяки йому грошове дерево отримає "нове дихання". Воно не буде в'янути та листки блищатимуть.
Сухі дріжджі / Фото Кондитерська "Два зайці"
- Просто внесіть 1 чайну ложку сухих дріжджів та розведіть у 2 літрах теплої води. Для кращого ефекту в приготований настій всипте 1 чайну ложку цукру. Хай бродить день-два та можете застосовувати.