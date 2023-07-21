Черв'яки псують горох та роблять його непридатним до споживання. Це вбиває урожай, заради якого овочівники так старались. Чому з'являються черв'яки та чим обробити від них горох – розкаже 24 Канал.

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Поява черв'яків на гороху

Горохова зернівка – сильний шкідник, який атакує рослину. Вони осідають на гороху, як починається цвітіння, споживають квітковий пилок. Відкладання яєць відбувається від появи бобів до їх цілковитої дозрілості.



Горохова зернівка / Фото "Агроексперт"

Бульбочкові довгоносики – гидкі жуки, які вражають рослину, коли вона сходить. Личинки довгоносиків їдять бульбочки – нарості на коренях. Особливо вони активізуються, коли стає тепліше на дворі. Їм дуже комфортно проживати на гороху.



Бульбочковий довгоносик / Фото "Аграрії разом"

Коли горіх цвіте, до нього злітаються метелики горохової плодожерки. Гусениці селяться та поїдають боби зсередини.



Горохова плодожерка / Фото AgroScience

Як захистити горох від черв'яків

Настій часнику – саме те, що знадобиться вам у цій ситуації. Візьміть 20 грамів часнику на 10 літрів води. Зубці треба дрібно нарізати та залити теплою водою. Хай зберігається 2-3 дні, після чого процідіть. Використовувати цей засіб можна двічі в тиждень.



Зубці часнику / Фото Тижневик "Exo"

Розчин тютюну допоможе позбавитись черв'яків назавжди. Для цього потрібно залити 50 грамів тютюну 5-6 літрами води та настоювати 2 дні. Через цей час додайте в розчин ще 1 літр води. Обприскуйте горохові саджанці, щоб швидше позбутися ненависних шкідників.



Тютюн / Фото "Сам собі агроном"

Суміш з попелу – ефективний метод відлякування шкідників. Достатньо 150 грамів попелу розвести у 10 літрах води. Коли розбавили, хай настоїться 15-20 хвилин. Попіл ще й додатково слугуватиме як добриво.



Попіл / Фото Klioma-service