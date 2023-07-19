Збір помідорів – довгоочікуваний приємний процес, коли овочівники бачать результати своєї роботи. Є певні особливості, які підкажуть вам, коли час це робити. Коли краще збирати помідори у 2023 році – розкаже 24 Канал.

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Коли час збирати помідори

Найсприятливіші дні для збору томатів за посівним календарем на серпень 2023 року – 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 15, 15, 18, 19, 22, 24, 26, 28, 30.

Зрозуміти, що помідори дозріли, можна за кількома ознаками.

Придивіться до кольору помідорів. Залежно від сорту, він може бути червоним, жовтим, рожевим або рожевим. Зрілі помідори не мають зелених плям на поверхні, а їх колір не повинен бути зеленуватим.



Червоні помідори / Фото Interagros

Має значення й текстура томатів. Зрілі помідори мають м'яку та приємну на дотик, гладеньку шкірку.

томатів. Зрілі помідори мають м'яку та приємну на дотик, гладеньку шкірку. Спілі томати характерно та приємно пахнуть . Запах можна відчути, якщо прикласти їх до носа.

. Запах можна відчути, якщо прикласти їх до носа. Коли помідори дозріли, це стає зрозуміло по тому, що вони легко від'єднуються від стебла. Якщо їх важко зривати, можливо, їм ще потрібен час.

Перед тим, як зривати плоди, обріжте все зайве листя. Зберігайте томати в прохолодному місці, якомога далі від палкого сонячного проміння. Там вони можуть ще трохи дозріти, якщо є така потреба. А якщо вони повністю спілі, то тримайте їх у холодильнику.