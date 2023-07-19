Сбор помидоров – долгожданный приятный процесс, когда овощеводы видят результаты своей работы. Есть определенные особенности, которые подскажут вам, когда пора это делать. Когда лучше собирать помидоры в 2023 году – расскажет 24 Канал.

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Когда пора собирать помидоры

Самые благоприятные дни для сбора томатов по посевному календарю на август 2023 года – 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 15, 15, 18, 19, 22, 24, 26, 28, 30.

Понять, что помидоры созрели, можно по нескольким признакам.

Присмотритесь к цвету помидоры. В зависимости от сорта он может быть красным, желтым, розовым или розовым. Зрелые помидоры не имеют зеленых пятен на поверхности, а их цвет не должен быть зеленым.



Красные помидоры / Фото Interagros

Имеет значение и текстура томатов. Зрелые помидоры имеют мягкую и приятную на ощупь, гладкую кожуру.

томатов. Зрелые помидоры имеют мягкую и приятную на ощупь, гладкую кожуру. Спелые томаты характерны и приятно пахнут . Запах можно почувствовать, если приложить их к носу.

. Запах можно почувствовать, если приложить их к носу. Когда созрели помидоры, это становится понятно по тому, что они легко отсоединяются от стебля. Если их тяжело срывать, возможно, им еще нужно время.

Перед тем, как срывать плоды, обрежьте все лишние листья. Храните томаты в прохладном месте, как можно дальше от жарких солнечных лучей. Там они могут еще немного созреть, если есть такая потребность. А если они полностью созрели, то держите их в холодильнике.