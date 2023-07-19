Овощеводы неспроста волнуются, когда помидоры в огороде начинают трескаться. Потому что с ними не возможно ничего поделать, к тому же их скорее будут атаковать вредители и болезни. Почему трескаются помидоры и что с этим делать – подскажет 24 Канал.

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Трещат помидоры: причины и методы решения

Первой причиной того, что помидоры трескаются длительная нехватка влаги. И когда огородник поливает, то кожура не успевает растянуться и трескает. Важно соблюдать регулярный полив. Так что когда на улице очень жарко, давайте томатам пить каждые 2-3 дня. Когда облачная погода – раз в 5-7 дней. Используйте мульчирование, в частности соломой или сеном – это будет удерживать влагу в земле.



Треск помидоров / Фото "Школа жизни"

Вторая причина – погодные условия. Оптимально выращивать томаты при температуре +22-25. Когда на дворе очень жарко, то помидоры перестают нормально развиваться, в то же время кожура – толстеет. После того как овощ возобновляет свой рост, плоды трескаются.

Помидоры хотят хорошей подкормки. Удачная подкормка улучшает формирование плодов и повышает урожайность. Когда происходит активное развитие, питайте томаты дважды в месяц. Можно использовать раствор золы, дрожжей, разных трав и органические удобрения.



Удобрение из дрожжей / Фото Dubaseed.com

Пасынка может быть еще одной причиной, что томаты лопают. Если обрезать много побегов и надрезать верх помидоров, саженцы будут тратить всю энергию на формирование плодов. Из-за такой нагрузки треск неизбежен. Так что не стоит проводить пасынкование, если в этом нет нужды или если вы не понимаете, как это правильно делать.



Пасынкование помидоров / Фото "Аграрии вместе"