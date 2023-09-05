Деякі експерти вважають, що мити волосся раз у тиждень – нормально, якщо якість шампуню висока, а волосся реагує нормально. Та інші заперечують цю думку.

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Якщо волосся сухе і вчасно не миється, воно може втрачати природну вологість. Стилістка Розі Фернандес стверджує, що мити волосся рідше як раз у тиждень – краще не потрібно. У цьому разі фолікули волосини забиваються і не насичуються киснем.

Волосся може здаватися чистим

Люди, які не миють волосся частіше, ніж раз у тиждень, можуть вважати, що їхнє волосся залишається чистим. Насправді це не так – воно лише здається чистим. Через забруднення, піт, пилюку з вулиці волосся може отримувати природний вигляд, але воно однаково потребує миття.

Які можуть бути наслідки

Миття волосся тільки раз у тиждень може спричинити проблеми. Серед них лущення шкіри голови, свербіж, підвищена чутливість, лупа та навіть випадіння волосся. Все тому, що дрібні частинки бруду перешкоджають надходженню кисню до волосини.

Ще у 1994 році дослідили, що частинки бруду й пилюки, дим осідають на волоссі та шкірі голови, викликаючи запальні реакції.

То як часто мити волосся

Універсального правила щодо того, як часто потрібно мити волосся – немає. Адже на швидкість забруднення впливають різні фактори – місце проживання (місто чи село), клімат, їзда на авто, якість води.

Оптимальний варіант для тих, у кого сухе та густе волосся – мити голову 2 рази у тиждень. Це прибере бруд, який послаблює волосся. Стилістка також нагадала про важливе правило – добре спінювати шампунь перед нанесенням.



Як часто мити волосся / Фото з інстаграму Тіни Кароль