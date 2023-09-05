Некоторые эксперты считают, что мыть волосы раз в неделю – нормально, если качество шампуня высокое, а волосы реагируют нормально. И другие отрицают это мнение.

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Если волосы сухие и вовремя не моются, они могут терять естественную влажность. Стилистка Рози Фернандес утверждает, что мыть волосы реже как раз в неделю – лучше не нужно. В этом случае фолликулы волоса забиваются и не насыщаются кислородом.

Волосы могут казаться чистыми

Люди, которые не моют волосы чаще, чем раз в неделю, могут считать, что их волосы остаются чистыми. На самом деле это не так – оно только кажется чистым. Из-за загрязнения, пот, пыли с улицы волосы могут получать естественный вид, но они все равно нуждаются в мойке.

Какие могут быть последствия

Мытье волос только раз в неделю может вызвать проблемы. Среди них шелушение кожи головы, зуд, повышенная чувствительность, перхоть и даже выпадение волос. Все потому, что мелкие частицы грязи препятствуют поступлению кислорода в волос.

Еще в 1994 году исследовали, что частицы грязи и пыли, дым оседают на волосах и коже головы, вызывая воспалительные реакции.

Как часто мыть волосы

Универсального правила относительно того, как часто нужно мыть волосы – нет. Ведь на скорость загрязнения влияют разные факторы – место жительства (город или деревня), климат, езда на авто, качество воды.

Оптимальный вариант для тех, у кого сухие и густые волосы – мыть голову 2 раза в неделю. Это уберет грязь, которая ослабляет волосы. Стилистка также напомнила о важном правиле – хорошо вспенивать шампунь перед нанесением.



Как часто мыть волосы / Фото из инстаграма Тины Кароль