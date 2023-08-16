Помідори погано реагують як на брак води, так і на її надмірну кількість. У першому випадку – цвіт буде осипатись, у другому – гнити. Як часто треба поливати помідори та як це правильно робити – розкаже 24 Канал.

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Як правильно поливати помідори

Досвідчені городники вважають, що помідорам не підходить сухий ґрунт, але їм подобається сухе повітря. Тому пам'ятайте, що вологість землі має бути вищою, ніж температура повітря.

Після того, як посадили розсаду томатів в землю чи теплицю, треба щедро полити. Після цього мінімум тиждень не можна поливати саджанці. Краще їх взагалі не чіпайте.



Полив томатів / Фото Prosto Way

Рослини повинні пристосуватися до нового життя у відкритому ґрунті. Поливати їх чи ні, ще дуже залежить від погоди. Враховуйте цей фактор. Переважно овочам дають пити 1-2 рази на тиждень.

Кожному кущу буде достатньо по 3-4 літри води. Коли помідори цвітуть, треба зменшити полив до 1-2 літрів під кожну рослину. Якщо дощить – взагалі немає сенсу це робити. Бо так коріння може гнити.

Як не варто поливати помідори

Не поливають помідори, коли дуже спекотно, а особливо – вдень, коли найвищі температури. Адже рідина випарується за лічені хвилини, а сонце нерідко спричиняє сонячні опіки. Також від цього листя може змінювати колір.

Холодна та крижана вода не годиться для поливу. Якщо дуже жарко, а вода – холодна, рослини можуть загинути. Оптимально брати теплу та відстояну воду. Фахівці радять змочувати помідори рано-вранці, під корінь. Зверху на листя воду краще не лити. Після цього ґрунт розпушують.