Помидоры плохо реагируют как на нехватку воды, так и ее избыточное количество. В первом случае – цвет будет осыпаться, во втором – гнить. Как часто нужно поливать помидоры и как это правильно делать – расскажет 24 Канал.

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Как правильно поливать помидоры

Опытные огородники считают, что помидорам не подходит сухая почва, но им нравится сухой воздух. Поэтому помните, что влажность земли должна быть выше температуры воздуха.

После того как посадили рассаду томатов в землю или теплицу, нужно щедро полить. После этого минимум неделю нельзя поливать саженцы. Лучше их вообще не трогайте.



Полив томатов / Фото Prosto Way

Растения должны приспособиться к новой жизни в открытом грунте. Поливать их или нет, еще очень зависит от погоды. Учитывайте этот фактор. Предпочтительно овощам дают пить 1-2 раза в неделю.

Каждому кусту будет достаточно по 3-4 литра воды. Когда помидоры цветут, надо убавить полив до 1-2 литров под каждое растение. Если дождь – вообще нет смысла это делать. Ибо так корни могут гнить.

Как не стоит поливать помидоры

Не поливают помидоры, когда очень жарко, а особенно – днем, когда самые высокие температуры. Ведь жидкость испарится в считанные минуты, а солнце нередко вызывает солнечные ожоги. Также от этих листьев могут изменять цвет.

Холодная и ледяная вода не годится для полива. Если очень жарко, а вода холодная, растения могут погибнуть. Оптимально брать теплую и отстоявшуюся воду. Специалисты советуют смачивать помидоры ранним утром, под корень. Сверху на листья воду лучше не лить. После этого грунт разрыхляют.