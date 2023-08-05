Водночас багато людей також вважають, що занадто часте миття голови може нашкодити волоссю. 24 Канал розповість, чи варто намилювати волосся двічі.

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Дерматологи пояснюють, що шкіра голови є доволі жирною. І без якісного догляду мікросередовище на ній може порушитися, що загрожує поширенню грибка. Тож, якщо ви користуєтеся шампунем гарної якості, то одного намилювання достатньо для очищення шкіри голови.

Проте, якщо ви миєте волосся рідко, займаєтеся фізичною роботою чи спортом, або щодня використовуєте засоби для укладки, то вам, можливо, не завадить нанести шампунь двічі. Тоді перше миття "розщеплює" бруд і жир, а друге – видаляє його.



Миття голови / Фото Unsplash

Є два випадки, коли дворазове миття може бути корисним:

при частих тренуваннях (через це на шкірі голови утворюються "відкладення", тому може знадобитися подвійне очищення),

при використанні лікувального шампуню (після протигрибкового шампуню можна використовувати "звичайний", бо перший не завжди може повністю впоратися із жирністю").

Експерти також зазначають, що більшості людей не потрібно двічі мити голову, інакше може порушитися нормальне вироблення себуму.

Надмірне миття волосся може надто сильно його висушити, призвести до нових проблем. Набагато краще один раз помити голову якісним шампунем, ніж кілька разів неякісним,

– пояснюють фахівці.

Крім того, надмірне миття може призвести до негативних наслідків:

знебарвлення волосся,

сухості,

посічених кінчиків,

лущення шкіри голови тощо.

Якщо шкіра вашої голови свербить, лущиться або навіть болить, можливо, ви просто занадто часто миєте волосся. І це стосується миття будь-якої частини вашої шкіри. Наприклад, коли ви занадто часто миєте руки, у вас може виникнути екзема, тому що ви порушуєте бар'єр шкіри.

Водночас щодо того, скільки разів на тиждень потрібно мити голову, єдиної рекомендації немає. Експерти сходяться на думці, що двічі – тричі на тиждень достатньо.