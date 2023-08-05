В то же время многие люди также считают, что слишком частое мытье головы может навредить волосам. 24 Канал расскажет, стоит ли намылять волосы дважды.

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Дерматологи объясняют, что кожа головы достаточно жирной. И без качественного ухода микросреда на ней может нарушиться, что чревато распространением грибка. Итак, если вы пользуетесь шампунем хорошего качества, то одного намыливания достаточно для очищения кожи головы.

Однако если вы моете волосы редко, занимаетесь физической работой или спортом, или ежедневно используете средства для укладки, то вам, возможно, не помешает нанести шампунь дважды. Тогда первое мытье "расщепляет" грязь и жир, а второе – удаляет его.



Мытье головы / Фото Unsplash

Есть два случая, когда дворазовае мытье волос может быть полезна:

при частых тренировках (из-за этого на коже головы образуются "отложения", поэтому может потребоваться двойная очистка),

при использовании лечебного шампуня (после противогрибкового шампуня можно использовать "обычный", потому что первый не всегда может полностью справиться с жирностью").

Эксперты также отмечают, что большинству людей не нужно дважды мыть голову, иначе может нарушиться нормальная выработка себума.

Чрезмерное мытье волос может слишком сильно его высушить, привести к новым проблемам. Гораздо лучше один раз помыть голову качественным шампунем, чем несколько раз некачественным,

– объясняют специалисты.

Кроме того, чрезмернае мытье может привести к негативным последствиям:

обесцвечивание волос,

сухости,

секущихся кончиков,

шелушение кожи головы и т.д.

Если кожа вашей головы чешется, шелушится или даже болит, возможно, вы просто слишком часто моете волосы. И это касается мытья любой части вашей кожи. К примеру, когда вы слишком часто моете руки, у вас может возникнуть экзема, потому что вы нарушаете барьер кожи.

Вместе с тем, сколько раз в неделю нужно мыть голову, единой рекомендации нет. Эксперты сходятся во мнении, что дважды – трижды в неделю достаточно.