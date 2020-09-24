Українська акторка, головна героїня реаліті-шоу "Холостячка" Ксенія Мішина підкорила шанувальників бездоганним образом. Вона постала перед камерою у звабливому образі, у якому дуже схожа на Анджеліну Джолі.

Зірка оприлюднила ефектну світлину, де підкорила своєю вродою. На особистій сторінці в інстаграмі Ксенія також поділилася своїми думками та поставила запитання багатотисячній аудиторії підписників.

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Образ Ксенії Мішиної

Акторка позувала на тлі темної стіни. Вона одягнула на оголене тіло чорний класичний піджак з пікантним декольте. Таке вбрання було дуже сексуальним і неабияк вразило прихильників "Холостячки". На шиї Мішиної бачимо вишукану прикрасу – широкий чокер, задекорований камінням.

Довше розкішне волосся акторка зібрала назад. На обличчі зірка зробила насичений макіяж з акцентом на очах та матовою помадою нюдового кольору на губах. Шанувальники зазначають, що у такому образі Ксенія дуже схожа на голлівудську акторку Анджеліну Джолі.



Звабливий образ Ксенії Мішиної / Instagram / @misha.k.ua

Що Ксенія Мішина написала в дописі?

Акторка розповіла, що одного разу, коли їй було важко, вона зустріла дуже розумну та глибоку людину. Між ними одразу пробігла іскра довіри, адже, за словами Ксенії, така всесвітня мудрість завжди відчувається на відстані.

Я розповіла про свою проблему, а у відповідь почула лише одне питання: "Хто ти?". Я відповіла декілька разів і потім впіймала неймовірний інсайт про себе і своє сприйняття,

– розповіла Мішина.

Вона зазначила, що пізніше детальніше розповість про те, що мала на увазі, а тепер попросила підписників у коментарях відповісти на запитання "Хто ти?": "Не дивуйтеся, вам здаватиметься, що дуже просто відповісти на таке запитання, але, насправді, в цій простоті криється вся досконалість світу".