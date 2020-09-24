Украинская актриса, главная героиня реалити-шоу "Холостячка" Ксения Мишина покорила поклонников безупречным образом. Она предстала перед камерой в обольстительном образе, в котором очень похожа на Анджелину Джоли.

Звезда опубликовала эффектную фотографию, где покорила своей красотой. На личной странице в инстаграме Ксения также поделилась своими мыслями и задала вопрос многотысячной аудитории подписчиков.

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Образ Ксении Мишиной

Актриса позировала на фоне темной стены. Она надела на голое тело черный классический пиджак с пикантным декольте. Такой наряд был очень сексуальным и изрядно поразил поклонников "Холостячки". На шее Мишиной видим изысканное украшение – широкий чокер, декорированный камнями.

Дольше роскошные волосы актриса собрала назад. На лице звезда сделала насыщенный макияж с акцентом на глазах и матовой помадой нюдового цвета на губах. Поклонники отмечают, что в таком образе Ксения очень похожа на голливудскую актрису Анджелину Джоли.



Обольстительный образ Ксении Мишиной / Instagram / @ misha.k.ua

Что Ксения Мишина написала в заметке?

Актриса рассказала, что однажды, когда ей было тяжело, она встретила очень умного и глубокого человека. Между ними сразу пробежала искра доверия, ведь, по словам Ксении, такая всемирная мудрость всегда чувствуется на расстоянии.

Я рассказала о своей проблеме, а в ответ услышала только один вопрос: "Кто ты?". Я ответила несколько раз и потом поймала невероятный инсайт о себе и своем восприятии,

– рассказала Мишина.

Она отметила, что позже подробнее расскажет о том, что имела в виду, а теперь попросила подписчиков в комментариях ответить на вопрос "Кто ты?": "Не удивляйтесь, вам будет казаться, что очень просто ответить на такой вопрос, но на самом деле в этой простоте кроется все совершенство мира".