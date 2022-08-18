Щоб свято справді було атмосферним, треба слідувати традиціям, які здавна плекали українці. У народі Яблучний Спас символізував свято врожаю та завершення літ. Вміст кошика кожної української господині є по-своєму неповторним та особливим – все залежить від фантазій та уподобань, пише 24 канал.

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Також разом з Яблучним Спасом в Україні водночас відзначають важливе християнське свято Преображення Господнє. Різні традиції та звичаї переплелися один з одним і дійшли до нас.

Що покласти у кошик на Яблучного Спаса

За традицією на Яблучного Спаса у святковий кошик кладуть:

яблука,

груші,

виноград,

сливи,

персики,

моркву,

помідори,

хліб,

хрін,

медові стільники,

сіль.

Що покласти у святковий кошик на Яблучного Спаса / Фото "Фіртка"

Крім цього можна у кошик покласти колосся пшениці та поставити баночку меду або жита. Також на свято заведено робити різноманітну випічку з яблук: запікати їх, пекти млинці та пироги. А ще можна приготувати варення, узвар чи компот.

Яблучний пиріг, який готують на Спаса / Фото "Canva"

За традицією кошик має бути містким й ошатним. Найкраще підійде невеличкий кошик з лози, застелений білим гарним вишитим рушником. Доповнити свій кошик можна свічками й пахучою зеленню (чебрецем, м’ятою, чорнобривцями).

Що можна приготувати на Яблучного Спаса 2022 з фруктів: