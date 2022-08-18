Чтобы праздник действительно был атмосферным, нужно следовать традициям, которые издавна питали украинцы. В народе Яблочный Спас символизировал праздник урожая и завершения лет. Содержимое корзины каждой украинской хозяйки по-своему неповторимо и особенно – все зависит от фантазий и предпочтений, пишет 24 канал.

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Также вместе с Яблочным Спасом в Украине одновременно отмечают важный христианский праздник Преображения Господня. Разные традиции и обычаи переплелись друг с другом и дошли до нас.

Что положить в корзину на Яблочного Спаса

По традиции на Яблочного Спаса в праздничную корзину кладут:

яблоки,

груши,

виноград,

сливы,

персики,

морковь,

помидоры,

хлеб,

хрен,

медовые соты,

соль.

Что положить в праздничную корзину на Яблочного Спаса / Фото "Фиртка"

Кроме этого можно в корзину положить колосья пшеницы и поставить баночку меда или ржи. Также на праздник принято делать разнообразную выпечку из яблок: запекать их, печь блины и пироги. А еще можно приготовить варенье, компот или компот.

Яблочный пирог, который готовят на Спаса / Фото "Canva"

По традиции корзина должна быть вместительной и нарядной. Лучше всего подойдет небольшая корзина из лозы, застеленная белым красивым вышитым полотенцем. Дополнить свою корзину можно свечами и благоухающей зеленью (чабрецом, мятой, бархатцами).

Что можно приготовить на Яблочном Спасе 2022 из фруктов: