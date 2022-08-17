Існує багато традицій, які пов'язані з Яблучним Спасом. Ще здавна це свято асоціюється з порою збирання врожаю. А на ранкове служіння заведено йти в церкву із кошиком стиглих фруктів, пише 24 канал.
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Історія Яблучного Спаса
В Україні Яблучного Спаса відзначають щороку 19 серпня, його ще в народі називають Спасом на горі. Це пов'язано з тим, що Ісус Христос за 40 днів до свого розп'яття на Голгофі явився своїм трьом учням в божественній сутності на горі Фавор. Саме тому цей день є важливим для християн, бо вони теж прагнуть бути ближчими до Бога, як апостоли були близькими з Ісусом на горі.
Розпочали відзначати Яблучного Спаса, тоді коли й Преображення Господнє – у 4 столітті, коли на горі Фавор побудували храм Преображення Господнього. Хоча в народі це свято існує ще з дохристиянських часів, тоді воно було пов'язане зі збором урожаю. Після хрещення Київської Русі свято набуло й релігійного характеру, тому багато традицій перегукуються із тими, яких дотримувалися наші предки у дохристиянський період.
Історія та традиції Яблучного Спаса / Фото "Canva"
Традиції на Яблучного Спаса
- Незмінним є те, що люди несуть до церкви яблука й інші плоди для освячення, до цього їх не можна вживати. Існує думка, що лише таким чином вони стають багатшими на корисні речовини й здатні обдаровувати людину красою, здоров'ям, силою і щастям.
- Наші предки вірили, що після освячення яблука також набувають магічної сили. Тому з першим шматочком загадували потаємні бажання. І чим більше фруктів ти з'їж – тим успішнішим буде твій рік.
- Щоб вдома було більше грошей, треба купити на базарі 13 яблук нового врожаю. І після освячення треба поділитися ними з нужденними.
Традиції на Яблучного Спаса / Фото "Жіночий світ"
- У цей день захід сонця проводжали піснями й танцями, також вважалося, що природа повертає з літа у напрямок осені.
- Частуються у цей день смачним пирогом і варенням з яблук.
- Також ще з давніх часів на Яблучний Спас ходили один до одного в гості, щоб разом відсвяткувати.
- До цього дня урожай повинен бути повністю зібраним, тому люди напередодні прибирали й займалися заготівлею на зиму пшениці, плодів і лікарських трав.