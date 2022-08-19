Яблучний Спас припадає на період Успенського посту, тому треба дотримуватися певних заборон цього часу. А ще існує безліч традицій, наприклад, віряни у цей день несуть у церкву для освячення кошики з плодами літа і пригощають усіх своїх близьких та знайомих, пише 24 канал.

Читайте також Яблучний Спас 2022: дата святкування, історія й традиції

Заборони на Яблучного Спаса

Не можна займатися важкою роботою: прибирати, шити, вишивати чи в'язати.

Не можна займатися будівництвом та працювати в полі.

Не можна пліткувати, лаятися, голосно розмовляти.

Не можна ображати людей чи тварин.

Не можна таїти у своєму серці образу і злість.

Не можна заздрити й сумувати.

Не можна мити та фарбувати своє волосся.

Не можна вбивати мух.

Не можна одружуватися і проводити будь-які гучні вечірки.

Вважається, що не можна їсти яблук до їх освячення в церкві. Лише після відвідування храму у свято Яблучного Спаса.

Також в цей день не можна вживати м'ясо, молоко, яйця, жирну їжу та їжу тваринного походження, а також пити алкогольні напої.

Що можна робити на Яблучного Спаса 2022 / Фото "Canva"

Що дозволено робити на Яблучного Спаса

Можна збирати яблука нового врожаю і робити заготівлю на зиму: сушити, консервувати й варити варення.

Можна випікати з яблук пироги та робити вареники з яблучною начинкою.

Можна пригощати освяченими яблуками друзів, рідних, сусідів.

Можна їсти рибу, вино, олію та страви з яблук.

Існує повір'я, якщо з’їсти яблуко і загадати бажання, воно обов’язково здійсниться.