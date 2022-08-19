Яблочный Спас приходится на период Успенского поста, поэтому нужно соблюдать определенные запреты этого времени. А еще существует множество традиций, например, верующие в этот день несут в церковь для освящения корзины с плодами лета и угощают всех близких и знакомых, пишет 24 канал.

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Запреты на Яблочного Спаса

Нельзя заниматься тяжелой работой: убирать, шить, вышивать или вязать.

Нельзя заниматься строительством и работать в поле.

Нельзя сплетничать, ругаться, громко разговаривать.

Нельзя оскорблять людей или животных.

Нельзя таить в своем сердце обиду и злобу.

Нельзя завидовать и унывать.

Нельзя мыть и окрашивать свои волосы.

Нельзя убивать мух.

Нельзя жениться и проводить какие-либо громкие вечеринки.

Считается, что нельзя есть яблоки до их освящения в церкви. Только после посещения храма в праздник Яблочного Спаса.

Также в этот день нельзя употреблять мясо, молоко, яйца, жирную пищу и еду животного происхождения, а также пить алкогольные напитки.

Что можно делать на Яблочном Спасе 2022 / Фото "Canva"

Что позволено делать на Яблочного Спаса

Можно собирать яблоки нового урожая и производить заготовку на зиму: сушить, консервировать и варить варенье.

Можно выпекать из яблок пироги и вареники с яблочной начинкой.

Можно угощать освященными яблоками друзей, родных, соседей.

Можно есть рыбу, вино, масло и блюда из яблок.

Существует поверье, если съесть яблоко и загадать желание, оно обязательно сбудется.