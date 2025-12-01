Якщо цієї ночі вам наснилася миша, то варто зазирнути до книг для тлумачення снів, пише 24 Канал з посиланням на сонник Міллера.
До чого сняться миші?
Поява миші у сновидінні насамперед є попередженням про можливі негаразди. Такий знак віщує неприємності в домашній атмосфері та застерігає про ймовірну підступність з боку друзів.
Окрім особистих розчарувань, цей образ часто попереджає про несподівані ускладнення та неприємні сюрпризи у робочих справах.
Однак вирішальне значення для тлумачення має ваша поведінка уві сні. Якщо вам вдалося вбити шкідника, то це позитивний символ, який обіцяє впевнену перемогу над недоброзичливцями в реальному житті.
У випадку ж, коли ви дозволили миші втекти, прогноз менш втішний. Адже це означає, що ваша поточна боротьба з проблемами чи конкурентами завершиться сумнівним результатом, який вас точно не влаштує.
Що означає сон про мишу / Фото Freepik
До чого сняться миші жінці?
Для молодої жінки поява миші уві сні сигналізує про наявність таємних ворогів, які, ймовірно, готують підступний обман.
Особливо тривожним є сон, у якому гризун опиняється на сукні дівчини. Річ у тім, що це пряма вказівка на майбутній гучний скандал, у якому сновидиці відведена головна роль.
Що означає сон про мишей за сонником Нострадамуса?
- Якщо ж звернутися до сонника французького астролога Нострадамуса, то тут трактування набуває глобальнішого та навіть фатального змісту.
- Навала мишей уві сні віщує настання важких часів, зокрема війни або голоду, зазначає сайт Dream Book.
- А от образ мертвої миші провидець пов'язував з фінансовою сферою. Такий знак вважається провісником серйозних матеріальних труднощів.