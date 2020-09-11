У квітні цьогоріч на 73 році життя помер батько успішного музиканта Іван Вакарчук. Знаменитий син Святослав Вакарчук важко пережив втрату не лише тата, а й найближчого друга. Він зізнався, що досі живе спогадами та спілкується з ним так, ніби він поряд.

45-річний український політик та лідер легендарного гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук вкрай рідко коментує особисте життя та ділиться сімейними подробицями. Однак в інтерв'ю для програми "Слава +", яке з'явилось на ютуб-каналі "Люкс ФМ", розповів, як живе після втрати батька Івана Вакарчука.

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Нагадаємо, що музикант вважав батька своїм найближчим другом, а в день його смерті зізнався, що саме він знав і розумів його краще, ніж будь-хто інший. Проте зараз Святослав Вакарчук переконує, що не можна жити минулим.

Я живу пам'яттю, я живу спогадами, я живу його енергією. Я з ним спілкуюсь часом так, ніби він поруч. Але згадувати минуле: "От як було добре, коли він був, і як погано зараз, коли його немає", – це беззмістовно. Він, як людина аналітична, ніколи б цього не підтримав,

– наголосив Святослав Вакарчук.

Лідер "Океану Ельзи" поділився, що Іван Вакарчук навчив його багатьом життєвим істинам: ніколи не звертати увагу на те, що кажуть люди, та робити те, що відчуваєш правильним. Тепер співак і політик прагне, щоб батько ним пишався.

"Смерть тата дала мені місію: я постійно хочу, щоб він мною пишався, щоб він бачив з неба і думав, що недарма виростив і виховав сина. Це те, що я буду нести до кінця життя", – зізнався Святослав Вакарчук.

Інтерв'ю Святослава Вакарчука: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, в день народження матері Світлани музикант наголосив, що вперше за 54 роки це свято родина відзначає без тата Івана Вакарчука.