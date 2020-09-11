В апреле этого года на 73 году жизни умер отец успешного музыканта Иван Вакарчук. Знаменитый сын Святослав Вакарчук тяжело пережил потерю не только папы, но и самого близкого друга. Он признался, что до сих пор живет воспоминаниями и общается с ним так, будто он рядом.

45-летний украинский политик и лидер легендарной группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук крайне редко комментирует личную жизнь и делится семейными подробностями. Однако в интервью для программы "Слава +", которая появилась на ютуб-канале "Люкс ФМ", рассказал, как живет после потери отца Ивана Вакарчука.

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Напомним, что музыкант считал отца своим самым близким другом, а в день его смерти признался, что именно он знал и понимал его лучше, чем кто-либо другой. Однако сейчас Святослав Вакарчук убеждает, что нельзя жить прошлым.

Я живу памятью, я живу воспоминаниями, я живу его энергией. Я с ним общаюсь порой так, будто он рядом. Но вспоминать прошлое: "Вот как было хорошо, когда он был, и как плохо сейчас, когда его нет", – это бессмысленно. Он, как человек аналитический, никогда бы этого не поддержал,

– подчеркнул Святослав Вакарчук.

Лидер "Океана Эльзы" поделился, что Иван Вакарчук научил его многим жизненным истинам: никогда не обращать внимания на то, что говорят люди, и делать то, что чувствуешь правильным. Теперь певец и политик стремится, чтобы отец им гордился.

"Смерть отца дала мне миссию: я постоянно хочу, чтобы он мной гордился, чтобы он видел с неба и думал, что не зря вырастил и воспитал сына. Это то, что я буду нести до конца жизни", – признался Святослав Вакарчук.

Интервью Святослава Вакарчука: смотрите видео онлайн

Напомним, в день рождения матери Светланы музыкант отметил, что впервые за 54 года этот праздник семья отмечает без папы Ивана Вакарчука.