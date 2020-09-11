24 августа по случаю Дня Независимости Украины в центре Киева состоялся праздничный концерт. В нем приняли участие звезды украинской эстрады, которые исполняли популярные песни известных исполнителей. В частности, прозвучал хит группы "Океан Эльзы", однако авторы не знали, что его планируют использовать во время попурри.

Святослав Вакарчук дал интервью для программы "Слава+". Во время разговора с ведущим Славой Деминым музыкант рассказал о творчестве, новом альбоме, а также вспомнил о попурри ко Дню Независимости. Артист отметил, что ему, как зрителю, не понравилось такое шоу, и он считает его неуместным.

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Я считаю, что в то время, когда в Киеве на Крещатике проходил марш волонтеров, добровольцев и военных, которые защищали наше государство, делать такое шоу было не уместным,

- сказал Вакарчук.

Святослав добавил, что он не против идеи попурри. Однако, по его мнению, для этого нужно было выбрать другое время, а не День Независимости и когда в стране идет война.

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Об исполнении хита "Океана Эльзы" на попурри

Вакарчук отметил, что с юридической точки зрения никто не должен был спрашивать разрешения на использование маленькой части песни. Закон позволяет это, поэтому никаких правовых претензий у группы нет.

Вопрос в том, что когда организаторы используют песню и говорят, что это знаковая для страны музыка и знаковые артисты, то когда эти артисты живы, можно было бы хотя бы спросить у них,

– сказал Святослав.

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