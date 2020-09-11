24 серпня з нагоди Дня Незалежності України на Софіївській площі відбувся святковий концерт. У ньому взяли участь зірки української естради, які виконали популярні пісні відомих виконавців. Зокрема, пролунав хіт гурту "Океан Ельзи", проте автори не знали, що його планують використати під час попурі.

Святослав Вакарчук дав інтерв'ю для програми "Слава+". Під час розмови із ведучим Славою Дьоміним музикант розповів про творчість, новий альбом, а також згадав про попурі до Дня Незалежності. Артист зазначив, що йому, як глядачу, не сподобалося таке шоу і він вважає його недоречним.

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Я вважаю, що в той час, коли в Києві на Хрещатику проходив марш волонтерів, добровольців і віськових, які захищали нашу державу, робити таке шоу було не доречним,

– сказав Вакарчук.

Святослав додав, що він не проти ідеї попурі. Проте, на його думку, для цього потрібно було обрати інший час, а не День Незалежність і коли в країні йде війна.

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Про виконання хіта "Океану Ельзи" на попурі

Вакарчук зауважив, що з юридичної точки зору ніхто не мав питати дозволу на використання маленької частини пісні. Закон дозволяє це, тому жодних правових претензій у гурту немає.

Питання в тому, що коли організатори використовують пісню і кажуть, що це знакова для країни музика і знакові артисти, то коли ці артисти живі, можна було б хоча б запитати в них,

– сказав Святослав.

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