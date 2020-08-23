Я жив з цим щодня: Антін Мухарський відреагував на скандальну заяву Єгорової
Днями вийшло інтерв'ю з телеведучою Сніжаною Єгоровою. Вона оскандалилась заявою про українських героїв, яких назвала рагулями, а їхні подвиги – високою суїцидальною готовністю. Антін Мухарський, ексчоловік Сніжани, висловився з цього приводу.
Свою відповідь артист опублікував на сторінці у фейсбук. Він зізнався, що шокований від кількості питань та дзвінків про те, як він реагує на такі скандальні коментарі від Єгорової.
Цікаво Рагулі та селюки: Сніжана Єгорова оскандалилась заявою про українських героїв
Друзі, я жив з цим щодня з початку Майдану. Люди і структури, які шість років поспіль знищували мене і мою репутацію, тепер взялися за тих, хто має бодай якусь дотичність до Майдану і російсько-української війни. Те, що допіру було полем моєї щоденної особистої битви, стало надбанням широкого загалу,
– написав співак.
Антін заявив також, що шість років він не може нормально бачитись з дітьми, а останні два роки не бачить їх взагалі.
"Тато, зі слів їхньої матері, "нацист, фашист, моральний покидьок, нікчемний алімешник (хоч залишив дітям будинок, квартиру, за ці роки сплатив близько 3 мільйонів гривень аліментів). Так, і так само рагуль, а також суїцидальний наркоман", – наголосив Антін Мухарський.
Артист написав: "Цю "правду про Мухарського" останні роки з радістю множили всі ті, хто нині так гнівно ополчився на С.Є. [Сніжану Єгорову]. Зокрема: "Бульвар Гордона", "ТСН" та сотні інших бульварних та проросійських ЗМІ".
Антін зазначає, що практично весь російськоорієнтований український шоу-бізнес та політикум мислить так само, як його колишня дружина. І впевнений: діалог з малоросами неможливий.
Про подружжя Сніжани Єгорової та Антіна Мухарського
2006 року Антін Мухарський одружився з Сніжаною Єгоровою. Разом пара пробула дев'ять років, однак вирішили розійтись. Їхні розбірки щодо розлучення набули скандального характеру.
Сніжана заборонила йому бачитись з трьома дітьми, через що на неї звалились гострі заяви колишнього чоловіка. Через всі непорозуміння між колишнім подружжям, Антін просив політичного прихистку в країнах Європи.