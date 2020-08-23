Днями вийшло інтерв'ю з телеведучою Сніжаною Єгоровою. Вона оскандалилась заявою про українських героїв, яких назвала рагулями, а їхні подвиги – високою суїцидальною готовністю. Антін Мухарський, ексчоловік Сніжани, висловився з цього приводу.

Свою відповідь артист опублікував на сторінці у фейсбук. Він зізнався, що шокований від кількості питань та дзвінків про те, як він реагує на такі скандальні коментарі від Єгорової.

Цікаво Рагулі та селюки: Сніжана Єгорова оскандалилась заявою про українських героїв

Друзі, я жив з цим щодня з початку Майдану. Люди і структури, які шість років поспіль знищували мене і мою репутацію, тепер взялися за тих, хто має бодай якусь дотичність до Майдану і російсько-української війни. Те, що допіру було полем моєї щоденної особистої битви, стало надбанням широкого загалу,

– написав співак.

Антін заявив також, що шість років він не може нормально бачитись з дітьми, а останні два роки не бачить їх взагалі.

"Тато, зі слів їхньої матері, "нацист, фашист, моральний покидьок, нікчемний алімешник (хоч залишив дітям будинок, квартиру, за ці роки сплатив близько 3 мільйонів гривень аліментів). Так, і так само рагуль, а також суїцидальний наркоман", – наголосив Антін Мухарський.

Артист написав: "Цю "правду про Мухарського" останні роки з радістю множили всі ті, хто нині так гнівно ополчився на С.Є. [Сніжану Єгорову]. Зокрема: "Бульвар Гордона", "ТСН" та сотні інших бульварних та проросійських ЗМІ".

Антін зазначає, що практично весь російськоорієнтований український шоу-бізнес та політикум мислить так само, як його колишня дружина. І впевнений: діалог з малоросами неможливий.

Про подружжя Сніжани Єгорової та Антіна Мухарського

2006 року Антін Мухарський одружився з Сніжаною Єгоровою. Разом пара пробула дев'ять років, однак вирішили розійтись. Їхні розбірки щодо розлучення набули скандального характеру.

Сніжана заборонила йому бачитись з трьома дітьми, через що на неї звалились гострі заяви колишнього чоловіка. Через всі непорозуміння між колишнім подружжям, Антін просив політичного прихистку в країнах Європи.