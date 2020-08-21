Телеведуча та багатодітна мати п'ятьох дітей Сніжана Єгорова різко висловилась про українських героїв постмайданного часу. Знаменитість назвала тих, хто готовий віддати життя за Батьківщину, рагулями і селюками, а їхні подвиги – високою суїцидальною готовністю.

48-річна українська телеведуча, акторка та ексдружина артиста Антіна Мухарського Сніжана Єгорова дала інтерв'ю проєкту "ПрямоTalck", яке з'явилось на ютуб-каналі. Вона висловилась про політику, шоу-бізнес, президента, свою книжку-маніфест "Она. Почему швейцарские часы всегда показывают точное время". Проте найскандальнішими виявились її судження про сучасних українських героїв.

Читайте також Скандал на Нацвідборі на дитяче Євробачення 2020: учасника не допустили до конкурсу

Сніжана Єгорова зізналась, що постмайданні реалії її не влаштовують. Вона цинічно висловилась про героїв, які відстоюють незалежність України й протистоять проти російської збройної агресії та окупації на Сході. Ведуча назвала їх рагулями та селюками.

Все, що пропонується в постмайданний час, наприклад, мене абсолютно не влаштовує. Мені не подобаються ці герої, ці рагулі, які повилазили незрозуміло звідки. Селюки, які розмовляють на суржику,

– заявила Єгорова.

Вона впевнена, що українські герої готові покласти своє життя заради майбутнього країни через високу суїцидальну готовність. Знаменитість наголосила, що ці люди ніколи нічого не прагнули досягнути, не вчились, не розвивались, тому так бездумно розпоряджаються своїм життям. Крім того, вона порівняла захисників з наркоманами, які за дозу готові віддати останню кров.

"Готові своє життя покласти. Своє життя, яке? Життя, яке собою нічого не представляє. Так, це подвиг, можливо. А може бути, це висока суїцидальна готовність, коли людина не бачить перспектив у своєму житті й це життя не має для неї жодної цінності, вона хоче розпорядитись ним хоч якось", – озвучила Сніжана Єгорова.

Реакція мережі

У мережі позицію зірки сприйняли шквалом критики.

"Найголовніша рагулиха. Ганьба нашої країни, за такі висловлювання її треба садити";

"Чадо пекла. Не жінка, не людина, ні мати";

"Біль жити з такими людьми, як вона";

"Чому ти досі тут живеш, якщо ти так ненавидиш українців і все українське?";

"Якщо людина розмовляє суржиком, не має вищої освіти, але має совість і мозолі на руках від важкої праці, то вона вже не людина? Вона не може бути героєм? Та в ній більше совісті і доброти, ніж у разом взятої влади";

"Мовчи! Хоч так будеш, виглядати розумнішою! От таких вилупків захищають наші хлопці ціною свого життя".

Проте в мережі знайшлись й ті, хто розділяє позицію Єгорової, щоправда, таких користувачів обмаль: "Судячи з коментів під постом, рагулів більше, ніж нам здається. Злі, неосвічені, хамовиті, отруйні, які не вміють аргументовано сперечатися", "Молодець", "Сніжана приголомшлива у всьому".