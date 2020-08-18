12-річного Максима Ткачука не допустили до участі в Національному відборі на дитяче Євробачення 2020. Хлопчик нібито порушив умови, адже брав участь у пісенному конкурсі, співорганізатором якого була Росія.

У мережі розгорівся скандал довкола Національного відбору на дитяче Євробачення 2020, яке відбудеться 29 листопада у столиці Польщі Варшаві. До 25 серпня діти віком від 8 до 15 років можуть подавати заявки на участь у міжнародному пісенному конкурсі. Як інформує НСТУ, 12-річного учасника з Волині Максима Ткачука не допустили до Нацвідбору через порушення умов.

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Причиною для такого рішення стала участь і перемога хлопчика у конкурсі Stars of the Albion, який з лютого по березень 2020 року відбувався у Лондоні. Заявку на участь в дитячому Євробаченні 2020 подавала бабуся, яка не вказала цього під час реєстрації.

Справа в тому, що співорганізатором лондонського конкурсу Stars of the Albion є державна організація Російської Федерації "Представництво Росспівпраці в Лондоні". На заході Максим Ткачук заспівав російську пісню "Смуглянка" у формі радянського солдата. Відповідно до положень Нацвідбору, виконавців не допускають до конкурсу, якщо вони після березня 2014 року брали участь у заходах, до організації яких причетна Росія, або які відбувались не території країни-агресора, в Автономній Республіці Крим та на окупованій території України.

Реакція на скандал на дитячому Євробаченні 2020

Голова правління НСТУ Зураб Аласанія прокоментував скандал на особистій сторінці в фейсбуці. У мережі вже встигли охрестити таке рішення "помстою дитині за Смуглянку". У відповідь Зураб Аласанія назвав звинувачення "підміною понять" і навів цитату голови "Росспівпраці" Євгена Примакова, який наголошує, що в Британії вони повинні шукати людей, які скажуть: "Так, Крим російський".

"Тут скорше питання до бабусі, що обрала для дитини такий шлях. Ну, це її рішення. А ми лише дотримуємось прийнятих Суспільним правил", – написав голова правління НСТУ.

Сама бабуся й опікунка Максима Ткачука Лариса в ефірі телеканалу "Наш" назвала рішення НСТУ неочікуваним. Адже спочатку заявку прийняли, а відео з піснею хлопчика набирало перегляди й гарні відгуки користувачів. Жінка переконана, що її онукові відмовили спеціально.

"Я не можу взагалі зрозуміти, що це відбувається і хто цим керує. Я не думаю, що це так просто зроблено, це було зроблено спеціально", – зазначила Лариса Ткачук.