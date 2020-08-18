12-летнего Максима Ткачука не допустили к участию в Национальном отборе на детское Евровидение 2020. Мальчик якобы нарушил условия, ведь участвовал в песенном конкурсе, организатором которого была Россия.

В сети разгорелся скандал вокруг Национального отбора на детское Евровидение 2020, которое состоится 29 ноября в столице Польши Варшаве. До 25 августа дети в возрасте от 8 до 15 лет могут подавать заявки на участие в международном песенном конкурсе. Как информирует НСТУ, 12-летнего участника с Волыни Максима Ткачука не допустили к Нацотбору из-за нарушения условий.

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Причиной для такого решения стало участие и победа мальчика в конкурсе Stars of the Albion, который с февраля по март 2020 года проходил в Лондоне. Заявку на участие в детском Евровидении 2020 подавала бабушка, которая не указала этого во время регистрации.

Дело в том, что соорганизатором лондонского конкурса Stars of the Albion является государственная организация Российской Федерации "Представительство Россотрудничества в Лондоне". На мероприятии Максим Ткачук спел русскую песню "Смуглянка" в форме советского солдата. В соответствии с положениями Нацотбора, исполнителей не допускают к конкурсу, если они после марта 2014 года принимали участие в мероприятиях, к организации которых причастна Россия, или которые происходили не территории страны-агрессора, в Автономной Республике Крым и на оккупированной территории Украины.

Реакция на скандал на детском Евровидении 2020

Председатель правления НОТУ Зураб Аласания прокомментировал скандал на личной странице в фейсбуке. В сети уже успели окрестить такое решение "местью ребенку за Смуглянку". В ответ Зураб Аласания назвал обвинения "подменой понятий" и привел цитату главы "Россотрудничества" Евгения Примакова, который отмечает, что в Британии они должны искать людей, которые скажут: "Да, Крым российский".

"Здесь скорее вопрос к бабушке, которая выбрала для ребенка такой путь. Ну, это ее решение. А мы лишь придерживаемся принятых общественным правил", – написал председатель правления НОТУ.

Сама бабушка и опекунша Максима Ткачука Лариса в эфире телеканала "Наш" назвала решение НСТУ неожиданным. Ведь сначала заявку приняли, а видео с песней мальчика набирало просмотры и хорошие отзывы пользователей. Женщина убеждена, что ее внуку отказали специально.

"Я не могу вообще понять, что это происходит и кто этим управляет. Я не думаю, что это так просто сделано, это было сделано специально", – отметила Лариса Ткачук.