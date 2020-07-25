Украина примет участие в детском Евровидении 2020, которое состоится 29 ноября в столице Польши Варшаве. Уже в августе объявят Национальный отбор для участия в международном конкурсе.

Как информирует НСТУ на официальном сайте, в этом году Украина присоединится к детскому Евровидению-2020. Конкурс соберет участников в Варшаве. Несмотря на то, что Польша победила на детском Евровидении-2019, общественный вещатель второй раз подряд будет принимать мероприятие.

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Национальная общественная телерадиокомпания Украины объявит Национальный отбор для участия Украины в конкурсе уже в августе. Отметим, что лозунг детского Евровидения-2020 – "Сдвинь мир" (Move the World). Цель конкурса – напомнить о силе единства.

"В детстве нам кажется, что все важные вещи делают известные люди: ученые, космонавты, спортсмены и актеры. Но это не так: каждый день миллионы людей во всех уголках планеты добросовестно выполняют свои обязанности, двигая мир", – отмечается в сообщении.

Напомним, что на детском Евровидении-2019 Украину представляла София Иванько. Девочка в финале получила 59 баллов и заняла 15 место в турнирной таблице. На сцену она вышла с композицией The Spirit of Music, которая рассказывает о могучей силе музыки.