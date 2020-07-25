Україна візьме участь в дитячому Євробаченні 2020, яке відбудеться 29 листопада у столиці Польщі Варшаві. Уже в серпні оголосять Національний відбір для участі в міжнародному конкурсі.

Як інформує НСТУ на офіційному сайті, цьогоріч Україна долучиться до дитячого Євробачення-2020. Пісенний конкурс збере учасників у Варшаві. Зважаючи на те, що Польща здобула перемогу на дитячому Євробаченні-2019, суспільний мовник вдруге поспіль прийматиме захід.

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Національна суспільна телерадіокомпанія України оголосить Національний відбір для участі України в конкурсі вже у серпні. Зазначимо, що гасло дитячого Євробачення-2020 – "Зруш світ" (Move the World). Мета конкурсу – нагадати про силу єдності.

"У дитинстві нам здається, що всі важливі речі роблять відомі люди: учені, космонавти, спортсмени й актори. Але це не так: щодня мільйони людей у всіх куточках планети сумлінно виконують свої обов'язки, рухаючи світ", – зазначають у повідомленні.

Нагадаємо, що на дитячому Євробаченні-2019 Україну представляла Софія Іванько. Дівчинка у фіналі отримала 59 балів та посіла 15 місце у турнірній таблиці. На сцену вона вийшла з композицією The Spirit of Music, яка розповідає про могутню силу музики.