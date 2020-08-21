Телеведущая и многодетная мать пятерых детей Снежана Егорова резко высказалась об украинских героях постмайданного времени. Знаменитость назвала тех, кто готов отдать жизнь за Родину, рагулями и деревенщиной, а их подвиги – высокой суицидальной готовностью.

48-летняя украинская телеведущая, актриса и бывшая жена артиста Антона Мухарского Снежана Егорова дала интервью проекту "ПрямоTalck", которое появилось на ютуб-канале. Она высказалась о политике, шоу-бизнесе, президенте, своей книге-манифесте "Она. Почему швейцарские часы всегда показывают точное время". Однако самыми скандальными оказались ее суждения о современных украинских героях.

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Снежана Егорова призналась, что постмайданные реалии ее не устраивают. Она цинично высказался о героях, которые отстаивают независимость Украины и противостоят российской вооруженной агрессии и оккупации на Востоке. Ведущая назвала их рагулями и деревенщиной.

Все, что предлагается в постмайданное время, например, меня абсолютно не устраивает. Мне не нравятся эти герои, эти рагули, которые вылезли непонятно откуда. Селюки, которые говорят на суржике,

– заявила Егорова.

Она уверена, что украинские герои готовы положить свою жизнь ради будущего страны из-за высокой суицидальной готовности. Знаменитость подчеркнула, что эти люди никогда ничего не стремились достичь, не учились, не развивались, поэтому так бездумно распоряжаются своей жизнью. Кроме того, она сравнила защитников с наркоманами, которые за дозу готовы отдать последнюю кровь.

"Готовы свою жизнь положить. Свою жизнь, какую? Жизнь, которую собой ничего не представляет. Да, это подвиг, возможно. А может быть, это высокая суицидальная готовность, когда человек не видит перспектив в своей жизни и эта жизнь не имеет для него никакой ценности, он хочет распорядиться ею хоть как-то", – озвучила Снежана Егорова.

Реакция сети

В сети позицию звезды восприняли шквалом критики.

"Сама рагулиха. Позор нашей страны, за такие высказывания ее надо сажать";

"Чадо ада. Не женщина, не человек, не мать";

"Боль жить с такими людьми, как она";

"Почему ты до сих пор здесь живешь, если ты так ненавидишь украинский и все украинское?";

"Если человек говорит на суржике, не имеет высшего образования, но имеет совесть и мозоли на руках от тяжелой работы, то он уже не человек? Он не может быть героем? Да в ней больше совести и доброты, чем у вместе взятой власти";

"Молчи! Хоть так будешь выглядеть умнее! Вот таких выродков защищают наши ребята ценой своей жизни".

Однако в сети нашлись и те, кто разделяет позицию Егоровой, правда, таких пользователей мало: "Судя по комментариям под постом, рагулей больше, чем нам кажется. Злые, невежественные, хамовитые, ядовитые, которые не умеют аргументированно спорить", "Молодец" , "Снежана потрясающа во всем".