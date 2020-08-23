На днях вышло интервью с телеведущей Снежаной Егоровой. Она оскандалилась заявлением об украинских героях, которых назвала рагулями, а их подвиги – высокой суицидальной готовностью. Антон Мухарский, бывший муж Снежаны, высказался по этому поводу.

Свой ответ артист опубликовал на странице в Фейсбук. Он признался, что шокирован количеством вопросов и звонков о том, как он реагирует на такие скандальные комментарии от Егоровой.

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Друзья, я жил с этим ежедневно с начала Майдана. Люди и структуры, которые шесть лет подряд уничтожали меня и мою репутацию, теперь взялись за тех, кто имеет хоть какую-то причастность к Майдану и российско-украинской войне. То, что только что было полем моей ежедневной личной битвы, стало достоянием широкой общественности,

– написал певец.

Антон заявил также, что шесть лет он не может нормально видеться с детьми, а последние два года не видит их вообще.

"Папа, по словам их матери, "нацист, фашист, моральный подонок, никчемный алиментщик (хотя оставил детям дом, квартиру, за эти годы заплатил около 3 миллионов гривен алиментов). Да, и так же рагуль, а также суицидальный наркоман", – подчеркнул Антон Мухарский.

Артист написал: "Эту "правду про Мухарского" последние годы с радостью умножали все те, кто сейчас так гневно ополчился на С.Е. (Снежану Егорову – ред.). В частности: "Бульвар Гордона", "ТСН" и сотни других бульварных и пророссийских СМИ".

Антон отмечает, что практически весь российскоориентированный украинский шоу-бизнес и политикум мыслит так же, как его бывшая жена. И уверен: диалог с малороссами невозможен.

О супругах Снежаны Егоровой и Антона Мухарского

В 2006 году Антон Мухарский женился на Снежаной Егоровой. Вместе пара пробыла девять лет, однако решила разойтись. Их разборки с разводом приобрели скандальный характер.

Снежана запретила ему видеться с тремя детьми, из-за чего на нее свалились острые заявления бывшего мужа. Из-за всех недоразумений между бывшими супругами, Антон просил политическое убежище в странах Европы.