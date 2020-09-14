Я запропонувала йому одружитися: Ольга Фреймут розповіла, що сама зробила пропозицію чоловікові
Телеведуча Ольга Фреймут, яка називає себе "головною ревізоркою країни", зараз зосереджена не на ревізіях, а на танцях. Знаменитість стала учасницею шоу «Танці з зірками» та увесь свій вільний час приділяє підготовці до нових випусків шоу. У 3 випуску танцювального проєкту телеведуча розповіла деталі особистого життя.
Третій випуск грандіозного танцювального шоу "Танці з зірками" був присвячений темі кохання. У ньому зірки розповідали про коханих, своє почуття до них, а також присвячували їм танець.
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Ольга Фреймут заміжня за генерального директора "Нового каналу" Володимира Локотка. Подружжя виховує двох власних дітей, а також доньку телеведучої від першого шлюбу Злату Мітчелл.
Відомо, що стосунки зіркого подружжя розпочалися ще у 2015 році, втім про особисте життя Ольга Фреймут воліла нічого не розповідати. У 2016 році у пари народився син Валерій. Ще через рік з’явилася донечка Євдокія, після чого стало відомо, що телеведуча офіційно вийшла заміж за Володимира та взяла його прізвище – Локотко.
Телеведуча мало розповідала в пресі про свої стосунки з чоловіком, однак під час інтерв’ю у шоу "Танці з зірками" знаменитість зізналася, що сама запропонувала чоловікові одружитися.
Замість того, аби чекати, як попелюшка і чекати, коли він прийде, я сама почала його шукати. Тільки в 35 років я вийшла заміж. Я це нікому не говорила, але я сама запропонувала нам одружитися,
– заявила Фреймут.
За словами зірки, її чоловік Володимир подобався багатьом жінкам телеведучим. Було багато конкуренції, але перемогло кохання, тож Володимир Локотно обрав Ольгу Фреймут.
Ольга Фреймут з чоловіком