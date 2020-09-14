Телеведущая Ольга Фреймут, которая называет себя "главной ревизоркой страны", сейчас сосредоточена не на ревизиях, а на танцах. Знаменитость стала участницей шоу "Танцы со звездами" и все свое свободное время уделяет подготовке к новым выпускам шоу. В 3 выпуске танцевального проекта телеведущая рассказала детали личной жизни.

Третий выпуск грандиозного танцевального шоу "Танцы со звездами" был посвящен теме любви. В нем звезды рассказывали о любимых, своих чувствах к ним, а также посвящали им танец.

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Ольга Фреймут замужем за генеральным директором "Нового канала" Владимиром Локотком. Супруги воспитывают двоих собственных детей, а также дочь телеведущей от первого брака Злату Митчелл.

Известно, что отношения супругов начались еще в 2015 году, впрочем о личной жизни Ольга Фреймут предпочла ничего не рассказывать. В 2016 году у пары родился сын Валерий. Еще через год появилась дочь Евдокия, после чего стало известно, что телеведущая официально вышла замуж за Владимира и взяла его фамилию – Локотко.

Телеведущая мало рассказывала в прессе о своих отношениях с мужем, однако во время интервью в шоу "Танцы со звездами" знаменитость призналась, что сама предложила мужу жениться.

Вместо того, чтобы ждать, как золушка и ждать, когда он придет, я сама начала его искать. Только в 35 лет я вышла замуж. Я это никому не говорила, но я сама предложила нам пожениться,

– заявила Фреймут.

По словам звезды, ее муж Владимир нравился многим женщинам телеведущим. Было много конкуренции, но победила любовь, поэтому Владимир Локотко выбрал Ольгу Фреймут.

Ольга Фреймут с мужем