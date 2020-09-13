Известная украинская телеведущая Оля Фреймут стала участницей нового сезона шоу "Танцы со звездами", однако еще ни разу не выходила на паркет из-за заражения коронавирусом. Знаменитость уже поборола болезнь и показала, как готовится к первому полноценному эфиру.

В конце августа за считанные дни до старта шоу "Танцы со звездами" Оля Фреймут заболела коронавирусом. Однако участие в проекте она продолжила и репетировала и танцевала с партнером Ильей Падзиной дома.

10 сентября ведущая объявила, что они с танцором выздоровели от COVID-19. Сегодня, 13 сентября, пара впервые выйдет на паркет, а в инстаграме показала подготовку к эфиру.

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Так, Оля Фреймут и Илья Падзина вместе с другими 13 парами приняли участие в генеральном прогоне постановок для 3 выпуска шоу "Танцы со звездами". Они не скрывали своего счастья и удовольствия от того, что будут выступать полноценно с другими участниками на паркете.

Ведущая и танцор обнимались и улыбались на камеру и обратились к зрителям с просьбой поддержать их смс-голосованием. Оля Фреймут позировала в черном худи с принтом и без макияжа, а волосы собрала в низкий пучок.

Это наш первый выход с Ильей Падзиной на паркет. Ждем вашу поддержку, от нее много зависит. Голосуйте, пожалуйста,

– написала в заметке звезда.

Напомним, что Оля Фреймут и Илья Падзина не смогли выйти на паркет из-за заражения коронавирусом и снимали танцы для шоу в загородном доме ведущей. Для первого эфира они готовили роскошный фокстрот, а для второго выпуска "Танцев со звездами" – зажигательный джайв.