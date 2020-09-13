Відома українська телеведуча Оля Фреймут стала учасницею нового сезону шоу "Танці з зірками", проте ще жодного разу не виходила на паркет через зараження коронавірусом. Знаменитість вже поборола недугу та показала, як готується до першого повноцінного ефіру.

Наприкінці серпня за лічені дні по старту шоу "Танці з зірками" Оля Фреймут захворіла на коронавірус. Однак участь у проєкті вона продовжила і репетирувала та танцювала з партнером Іллею Падзиною вдома.

10 вересня ведуча оголосила, що вони з танцівником одужали від COVID-19. Сьогодні, 13 вересня, пара вперше вийде на паркет, а в інстаграмі показала підготовку до ефіру.

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Так, Оля Фреймут та Ілля Падзина разом з іншими 13 парами взяли участь у генеральному прогоні постановок для 3 випуску шоу "Танці з зірками". Вони не приховували свого щастя та задоволення від того, що будуть виступати повноцінно з іншими учасниками на паркеті.

Ведуча та танцівник обіймались і усміхались на камеру й звернулись до глядачів з проханням підтримати їх смс-голосуванням. Оля Фреймут позувала в чорному худі з принтом і без макіяжу, а волосся зібрала у низький пучок.

Це наш перший вихід з Іллею Падзиною на паркет. Чекаємо на вашу підтримку, від неї багато залежить. Голосуйте, будь ласка,

– написала в дописі зірка.

Нагадаємо, що Оля Фреймут та Ілля Падзина не змогли вийти на паркет через зараження коронавірусом та знімали танці для шоу в заміському будинку ведучої. Для першого ефіру вони готували розкішний фокстрот, а для другого випуску "Танців з зірками" – запальний джайв.