Королева української сцени Оля Полякова добре знає, як треба підкреслювати своє тіло. Співачці по-доброму заздрять, адже її довгі стрункі ноги та худорляве тіло зводять з розуму як чоловічу, так і жіночу аудиторію.

Олю Полякову неодноразово звинувачували у фотошопі, зазначаючи, що її тіло насправді виглядає зовсім по-іншому. Артистка має чудове почуття гумору, тож дала відсіч усім хейтерам, опублікувавши своє "реальне" фото.

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Виконавиця у своєму інстаграмі опублікувала кадр розповнілого тіла.

Мушу зізнатися, я давно фотошоплю свої фото та відео! Я вже 2 роки виглядаю так! Фух камінь з душі!,

– написала співачка.

Підписникам неабияк сподобався такий жарт співачки, тож вони подякували їй за те, що вона покращила їм настрій.

"Просто клас. Настрій на цілий день", "Ну ти даєш", "Тільки почуття гумору не фотошопте", "Нічна жриця", "Нарешті ти зізналася. Люблю ваше почуття гумору", – писали прихильники в коментарях.

Попри те, що Оля Полякова має багато хейтерів, які щоразу звинувачують її у фотошопі, у неї є віддані фоловери, які невтомно засипають Полякову компліментами та акцентують на її бездоганних формах: "Неймовірна фігура", "Чудові форми", "У вас розкішне тіло".

Варто зазначити, що у 36-річної виконавиці ідеальне тіло. Полякова багато часу приділяє спорту та здоровому харчуванню, тож може похизуватися стрункою талією та худими ногами.