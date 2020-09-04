Вчора, 3 вересня, під Кабінетом Міністрів України відбувся мітинг, організований представниками шоу-бізнесу та івент-сфери. Мітингувальники просили дозволити артистам та організаторам проводити концерти у безпечний умовах. Однією з ініціаторок такої акції стала Оля Полякова. Виконавиця розповідала, що її виступ у Білій Церкві скасували, але після мітингу його все-таки дозволили провести.

Під стінами Кабміну 3 вересня зібралися представники музичної індустрії. Модераторами заходу були Андрій Джеджула та Михайло Ясинський. Напередодні Оля Полякова опублікувала на особистій інстаграм-сторінці допис, у якому закликала колег по цеху засудити дискримінацію українських зірок. Після гучного заходу у столиці артистка отримала дозвіл на проведення запланованого концерту.

До теми Припиніть дискримінацію за бізнес-ознакою: Полякова та мітингарі зібрались під Кабміном

Співачка таки домоглася свого. Концерт у Білій Церкві був запланований на 6 вересня. Нещодавно його заборонили проводити через карантинні обмеження, протет тепер зірка все-таки вийде на сцену місцевого стадіону та потішить шанувальників своїми піснями.

"Друзі, я завжди кажу, що під каміння, яке лежить, вода не тече. Ще вчора концерт у Білій Церкві був скасований, але сьогодні, після акції, після того, як я підняла у суспільстві це питання і пішов резонанс, нам концерт дозволили. Його, щоправда, перенесли на 6 днів. Тепер він відбудеться не шостого вересня, а дванадцятого. Але, звичайно, всі, хто придбав квитки, можуть прийти 12 числа", – заявила співачка.

Зазначимо, ще під час проведення мітингу організаторам зателефонував мер Києва Віталій Кличко та сказав, що скоріш за все концерти дозволять. Про це розповіли модератори заходу.

Працівники музичної індустрії влаштували мітинг для того, щоб відтояти свої права. Оля Полякова та інші члени музичної профспілки вимагали від влади не допустити занепаду індустрії та створити план виходу з кризи. У кожного із артистів є команда, яка залишилася без роботи під час пандемії. Організатори та інші працівники івент-сфери не мають можливості заробляти на життя і змушені шукати роботу в інших галузях. Мітингувальники закликали владу надати усім представникам шоу-бізнесу рівні права та можливості.