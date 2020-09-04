Вчера, 3 сентября, под Кабинетом Министров Украины состоялся митинг, организованный представителями шоу-бизнеса и ивент-сферы. Митингующие просили разрешить артистам и организаторам проводить концерты в безопасных условиях. Одной из инициаторов такой акции стала Оля Полякова. Исполнительница рассказала, что ее выступление в Белой Церкви отменили, но после митинга его все-таки разрешили провести.

Под стенами Кабмина 3 сентября собрались представители музыкальной индустрии. Модераторами мероприятия были Андрей Джеджула и Михаил Ясинский. Накануне Оля Полякова опубликовала на личной инстаграм-странице сообщение, в котором призвала коллег по цеху осудить дискриминацию украинских звезд. После громкого мероприятия в столице артистка получила разрешение на проведение запланированного концерта.

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Певица таки добилась своего. Концерт в Белой Церкви был запланирован на 6 сентября. Недавно его запретили проводить из-за карантина, но теперь звезда все-таки выйдет на сцену местного стадиона и порадует поклонников своими песнями.

"Друзья, я всегда говорю, что под лежачий камень вода не течет. Еще вчера концерт в Белой Церкви был отменен, но сегодня, после акции, после того, как я подняла в обществе этот вопрос и пошел резонанс, нам концерт разрешили. Его, правда, перенесли на 6 дней. Теперь он состоится не шестого сентября, а двенадцатого. Но, конечно, все, кто приобрел билеты, могут прийти 12 числа", – заявила певица.

Отметим, еще во время проведения митинга организаторам позвонил мэр Киева Виталий Кличко и сказал, что скорее всего концерты разрешат. Об этом рассказали модераторы мероприятия.

Работники музыкальной индустрии устроили митинг для того, чтобы отстоять свои права. Оля Полякова и другие члены музыкального профсоюза требовали от властей не допустить упадка индустрии и создать план выхода из кризиса. У каждого из артистов есть команда, которая осталась без работы во время пандемии. Организаторы и другие работники ивент-сферы не имеют возможности зарабатывать на жизнь и вынуждены искать работу в других отраслях. Митингующие призвали власти предоставить всем представителям шоу-бизнеса равные права и возможности.