Королева украинской сцены Оля Полякова хорошо знает, как надо подчеркивать свое тело. Певице по-доброму завидуют, ведь ее длинные стройные ноги и худощавое тело сводят с ума как мужскую, так и женскую аудиторию.

Олю Полякову неоднократно обвиняли в фотошопе, отмечая, что ее тело на самом деле выглядит совсем по-другому. Артистка обладает замечательным чувством юмора, поэтому дала отпор всем хейтерам, опубликовав свое "реальное" фото.

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Исполнительница в своем инстаграме опубликовала кадр располневшего тела.

Должен признаться, я давно фотошоплю свои фото и видео! Я уже 2 года выгляжу так! Фух камень с души!,

– написала певица.

Подписчикам очень понравилась такая шутка певицы, поэтому они поблагодарили ее за то, что она улучшила им настроение.

"Просто класс. Настроение на целый день", "Ну ты даешь", "Только чувство юмора не фотошопьте", "Ночная жрица", "Наконец-то ты призналась. Люблю ваше чувство юмора", – писали поклонники в комментариях.

Несмотря на то, что у Оли Поляковой много хейтеров, которые каждый раз обвиняют ее в фотошопе, у нее есть преданные фолловеры, которые без устали засыпают Полякову комплиментами и акцентируют внимание на ее безупречных формах: "Невероятная фигура", "Великолепные формы", "У вас роскошное тело".

Стоит отметить, что у 36-летней исполнительницы идеальное тело. Полякова много времени уделяет спорту и здоровому питанию, поэтому может похвастаться стройной талией и худыми ногами.